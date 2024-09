L’abbraccio mortale di una tigre di carta | così Conte litiga con Schlein e sbatte Renzi fuori dal Campo Largo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non è ancora divorzio. Ma «è evidente che c’è un problema». Che si chiama Matteo. Mentre ilva in frantumi in Liguria, Giuseppeparla con il Corriere della Sera e chiude all’alleanza con Italia Viva: «Se vogliamo costruire un progetto unitario serio, bisogna anche assumere un atteggiamento costruttivo e di rispetto verso gli alleati», dice l’Avvocato del Popolo nel colloquio con Monica Guerzoni. Elly«ha di fatto restituito centralità politica a, che è un fattore divisivo e ha sempre voluto distruggere il M5S. E questo, senza neppure prendersi la briga di avvertirmi e avere un serio confronto politico con me e gli altri alleati».