Elettra Lamborghini nel mirino della finanza per evasione | Omessi ricavi per un milione

(Di sabato 28 settembre 2024) È caduta anche la cantante e influencer bolognesenella rete dei controlliGuardia di. Che, in accordo con l’Agenzia delle entrate, ha avviato un’attività di accertamenti sui profitti dei digital content creator. Lo riporta il ‘Corriere di Bologna’ spiegando che la nota cantante avrebbe omesso di dichiarare una cifra di 1.075.373 euro, negli anni 2021 e 2022: proventisua attività di influencer con 7 milioni di follower, e non, l’ipotesi Guardia di, del successo di brani come Pistolero e Caramello. Il commento dinelle Stories “Sono molto sorpresa dall’articolo che ritengo totalmente infondato e incorretto che è partito da una testata giornalistica bolognese”: lo dichiara piccatanelle ‘stories’ sul suo profilo Instagram. “E quello che ne ha conseguito con la sua diffusione.