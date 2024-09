Aborto | Zanella ' fronte ampio per difendere conquiste contro oscurantismo retrivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “L'autodeterminazione delle donne nella scelta della maternità é sotto attacco in tutto il mondo: ovunque la negazione dei servizi per l'interruzione della gravidanza è una parola d'ordine delle destre, così sta avvenendo in Italia. Purtroppo possiamo fare un bilancio amaro in occasione della Giornata internazionale per l'libero e sicuro che si celebra oggi”. Così Luana, capogruppo di AVS alla Camera. “É perció sempre più necessario -aggiunge- undelle donne a difesa delledegli anni passati ora messe a rischio da un. La sovranità delle donne sul loro corpo continua ad essere contrastata da spinte reazionarie e patriarcali oltre che dagli appetiti di un liberismo senza scrupoli.