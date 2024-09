A che ora la Nazionale di volley stasera a Ballando con le Stelle? Orario canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Torna con la nuova stagionecon lee sarà una prima puntata che avrà lo sport italiano protagonista. Non solo Federica Pellegrini e Tommaso Marini nel cast fisso dello storico programma condotto da Milly Carlucci. “Apriamo nel segno dell’inclusività raccontando lo sport olimpico italiano partendo dalle Olimpiadi di Parigi fino ad arrivare alle Paralimpiadi”, ha dichiarato in conferenza stampa la presentatrice. Saranno infatti ospiti come ‘ballerine per una notte’ nel corso della puntata odierna Giuliana Chiara Filippi, atleta paralimpica specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo e le ragazze dell’Italche hanno conquistato l’oro in Francia. Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi arriveranno negli studi RAI poco dopo aver giocato la finale di Supercoppa Italiana tra Conegliano e Milano.