Terremoto Milan il verdetto è arrivato | addio Fonseca

(Di venerdì 27 settembre 2024), il: nonostante la vittoria nel derby. Ecco la sentenza che non lascia spazio ai commenti La vittoria nel derby, almeno all’apparenza, ha rimesso le cose a posto in casaha salvato la panchina, i rossoneri hanno uno spirito diverso, e adesso vorrebbero continuare su questa scia per risalire la classifica e rifarsi in Champions League dopo la legnata interna contro il Liverpool. Paulo(Lapresse) – Ilveggente.itUna partita può sistemare tutto. In superficie è così, senza dubbio: una squadra che riesce dopo sei stracittadine e venirne fuori in un momento comunque delicato manda un segnale decisamente importante a tutte le altre.