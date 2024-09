Pista ciclabile di via Sforza catena umana e di bici per liberarla dalle auto in sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – Ladi via, a Milano, percorribile perché liberain. È accaduto, finalmente, questa mattina, grazie all’iniziativa ‘ProteggiMi’: decine di cittadini si sono ritrovati alle prime luci dell’alba, accanto al Policlinico, per creare unafatta di persone eclette. Un modo per proteggere lae renderla fruibile, ma anche un’azione simbolica per spiegare che la strada è di tutti e che se ci sono delle delimitazione è per la sicurezza di ognuno di noi. “Stamattina le persone hanno protetto lasu viadallairregolare di qualchemobilista che con il suo comportamento scorretto mette a rischio la sicurezza delle persone incletta”, si legge sulla pagina Instagram ‘Strada per tutti’.