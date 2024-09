Paura nel calcio | ex calciatore ferito in una aggressione | gli hanno sparato a una gamba | NOME e FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un episodio di follia ha sconvolto anche il mondo del. L’ex attaccante turco e del Fenerbahce Serhat Akin è stato colpito al piede mentre usciva da uno studio televisivo a Istanbul. La conferma è arrivata proprio dal diretto interessato. “Mial piede dopo il programma”, ha scritto Akin su X, condividendo un’immagine della sua caviglia insanguinata. Akin è stato portato in ospedale per le cure, ha ril’agenzia di stampa statale Anadolu. Le riprese delle telecamere di sorveglianzamostrato l’aggressore mentre scappava in moto. Akin stava lasciando lo studio dove è un opinionista sportivo dopo la vittoria per 2-1 del Fenerbahce sull’Union Saint-Gilloise in Europa League. Il motivo esatto dietro l’attacco non è stato immediatamente chiaro.