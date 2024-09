Nonna e nipote dispersi Lo strazio dell’attesa Battuto ogni angolo del torrente esondato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 27 settembre 2024 – Quattro giorni di intense ricerche che, al momento, non hanno condotto a nessun esito. Sono ancoraNoah, il neonato di 3 mesi e laSabine, dopo la violenta bomba d’acqua che ha messo in ginocchio il territorio de La Gabella. Dallo scorso lunedì sera intorno alle 21.30, quando la62enne e il piccolino, insieme alla famiglia di Monaco di Baviera in vacanza in una struttura della zona, sono stati inghiottiti dalla furia cieca delSterza, i vigili del fuoco, squadre speciali via terra e via cielo, Protezione Civile e volontari battono la zona incentimetro per ritrovare i. Una ricerca ad ampio raggio che ha interessato tutta l’area colpita dalla devastante alluvione, sino al fiume Cecina, dove confluisce ildella paura.