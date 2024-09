Milan 6 giorni per cambiare il mondo | il 3-0 al Lecce lancia Fonseca al primo posto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Seiperil, 5 minuti peruna partita. L’universo delha una matematica propria che forse, fin qui, non ha compreso bene ancora nessuno, ma che al triplice fischio di, anticipo del venerdì della 6ª Giornata, vede i rossoneri primi ininsieme al Torino a quota 11. Pensarlo nel pre-derby sarebbe stato un’utopia. Seiprima, la situazione era piuttosto pesante:in crisi, Inter super favorita,praticamente al patibolo, pronto per l’esonero con un timer sulla fronte che scendeva velocemente verso lo zero. Poi derby vinto a sorpresa e countdown che non ha mai avuto fine, si è rotto prima. Lo abbiamo detto, come funzionano i numeri in casaancora è da capire.