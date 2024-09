Inneggia ad Adolf Hitler! | caccia alle streghe la tragica figuraccia del deputato francese | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lafasciste e naziste non è lo sport preferito solo dalla sinistra italiana. Già, anche in Francia non scherzano. Undi Rassemblement National, Julien Odoul, è stato accusato da un esponente di La France Insoumise, Antonie Lèaument, di indossare una giacca con la scritta "HH", giudicata filo-nazista. "Julien Odoul qui indossa una giacca 'HH', un classico per gli attivisti di estrema destra per riferirsi a “Heil”. Quest'uomo è uno dei portavoce della RN, lo ricordiamo", ha scritto su X il responsabile della comunicazione digitale di Jean-Luc Mélenchon. Peccato che "HH" fosse solo il logo della nota marca di abbigliamento norvegese Helly Hansen. In Italia, la vicenda è stata rilanciata dalla giornalista Francesca Totolo, che sui social ha diffuso lo screenshot del tweet di Léaument.