Damiano David ha pubblicato Silverlines il primo brano da solista

(Di venerdì 27 settembre 2024) È uscito, ile atteso singolo dadi. Intimo ma al tempo stesso potente, ilè frutto della collaborazione fra il frontman dei Maneskin e il compositore e produttore britannico Labrinth. Si tratta di un vero e proprio cambio di registro per l’artista romano, non solo nel look, in cui sembra dire addio ai costumi eccentrici indossati con la rockband, ma anche nello stile musicale, con la sua voce accompagnata dal pianoforte. «È una canzone molto speciale per me», ha commentato il cantante in un comunicato. «È stata una delle prime che ho registrato da quando ho iniziato a lavorare a questo progetto. È una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stato d’animo che la canzone descrive». Online anche il videoclip ufficiale del singolo, diretto dal duo spagnolo Nono + Rodrigo.