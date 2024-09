Cinema e tv in lutto morta l’amatissima attrice Chi di noi non l’ha apprezzata in quel ruolo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Terribilenel mondo dele della televisione. Toby Stephens e Chris Larkin, figli dell’, hanno rilasciato un comunicato per annunciare la morte della madre: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È deceduta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, era circondata da amici e familiari negli ultimi momenti. Lascia due figli e cinque affettuosi nipoti, profondamente devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna”. Nel comunicato i ringraziamenti al personale del Chelsea and Westminster Hospital “per le loro cure e la loro immensa gentilezza durante i suoi ultimi giorni”. La famiglia, inoltre, ha ringraziato tutti per il supporto e per i messaggi d’affetto e nella lettera chiedendo il rispetto della privacy in questo momento di dolore.