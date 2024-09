Terremoto a Fiumicino? Nessuna scossa secondo l’INGV

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – C’è stato un? E’ la domanda che si stanno ponendo quanti hanno avvertito una forte vibrazione, durata solo qualche, nel pomeriggio di oggi a, Focene, avvertita anche ad Ostia e Acilia e in altre località del litorale, alle ore 15:50. Porte e finestre hanno tremato e la prima impressione è stata proprio quella di unasismica. Tantissime le segnalazioni sui social network in merito, ma sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non risulta nessuna Roma o nelle zone costiere del Lazio. L’ultimoregistrato dal, infatti, è quello di questa mattina in provincia di Palermo (magnitudo 2.0).