Retromarcia a Velasca Addio al senso unico

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Grazie sindaco". Pace fatta trae Francesco Cereda. Il primo cittadino di Vimercate cancella ilnella via principale della frazione e i 390 contrari tirano un sospiro di sollievo. La raccolta firme estiva per bocciare la proposta della giunta di Vimercate era stato il primo passo della fronda. Ultimo capitolo della vicenda fra incontri con il quartiere e assemblee pubbliche, una mozione della minoranza di centrodestra che invitava Palazzo Trotti a ripensarci, mettendo sul piatto l’ipotesi di un referendum. Ma il primo cittadino ha giocato d’anticipo, presentando un nuovo piano per la circolazione nel borgo di 1.700 anime:anello, ma sì alla mini pista ciclabile per collegarsi a via Lodovica e due dossi in via. Resta anche la Zona 30, ampliata, e si rimanda a nuovi appuntamenti con la Consulta per risolvere il problema dei parcheggi.