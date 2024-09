Polizia Locale di Milano | Gianluca Mirabelli prenderà il posto di Marco Ciacci Cambio al vertice dei ghisa milanesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)della guardia aldella: dal primo ottobre,ildicome comandante dei. La svolta in piazza Beccaria arriva a pochi giorni dalla festa del Corpo, in programma il 4 ottobre: il quarantaseienne è arrivato ada vice capo di gabinetto il primo febbraio 2018, dopo più di 16 anni passati a Vigevano prima come agente e poi come funzionario; il primo agosto 2019, poi, è diventato capo di gabinetto, per poi essere nominato direttore operativo della direzione Sicurezza urbana. Ora la promozione a comandante. Lo spostamento diL'attuale comandanteverrà messo a capo della nuova direzione specialistica Legalità e controlli, creata per "consolidare il presidio su tutti gli aspetti connessi alla legalità, anche in vista dell'approssimarsi delle Olimpiadi del 2026".