Mascherine e quarantena torna l’incubo | scattano le misure di emergenza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un virus sta mettendo in ansia gli esperti e tanti medici di tutto il mondo, anche perché quanto è accaduto col Covid mette il terrore Un vecchio virus che ogni tanto riaffiora e quando succede mette davvero tanta paura. Il covid ha messo in ginocchio il mondo, ma c’è un virus che potrebbe essere perfino più letale. E’ il Nipah, conosciuto dagli esperti come Niv, e mette apprensione. Il virus Nipah mette molta apprensione in India e tanti esperti di livello mondiale predicano attenzione e monitarano la situazione (Ansa Foto) Cityrumors.it“E’ un virus che si conosce, insomma tra gli esperti è assai noto, bisogna fare attenzione, per certo versi assomiglia al Sars-Cov2, bisogna fare attenzione“, spiega il professore e infettivologo Matteo Bassetti a Cityrumors.it.