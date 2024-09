Infiltrazioni di acqua e finestre bloccate Protestano i genitori e la dirigenza scolastica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Studenti costretti a far lezione nell’aula magna (dove non ci sono banchi) o ammassati nell’auletta di informatica., che non si aprono o che non si chiudono. Telai dei serramenti che si sono staccati dal muro ed altri che incombono pericolosamente sulle teste dei ragazzi.di, che bagnano i pavimenti e rischiano di mandare in corto circuito l’impianto elettrico. È un quadro desolante quello della scuola media Jacopo Zannoni, inaugurata poco meno di 9 anni fa. Il Comitatonei giorni scorsi ha scritto al Comune per chiedere un intervento; una segnalazione è arrivata anche dalla. Il sindaco Fausto Torelli ha replicato che tutte le problematiche sono già all’attenzione dell’Ufficio tecnico e che i serramenti verranno rapidamente riparati, ma serve una valutazione complessiva del loro stato.