Il ds Manna frena sul rinnovo di Kvaratskhelia | Non c’è fretta vediamo che succede nei prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ds: «Ildi? Non c’èchenei» Il ds Giovannia Mediaset prima di Napoli-Palermo di Coppa Italia. «Per noi la Coppa Italia è una competizione importante, quest’anno non abbiamo le coppe europee. Dobbiamo onorarla». La formazione. «Il mister ha fatto delle scelte, abbiamo fiducia in tutto il gruppo, ci aspettiamo conferme non risposte, conferme di quel chein settimana. Il mercato «Abbiamo cercato di fare il meglio per quel che erano le nostre possibilità, abbiamo inserito elementi secondo noi di spessore, elementi più pronti come Neres, Lukaku, McTominay, e altri più di prospettiva come Buongiorno, Rafa Marina, Gilmour, non dimentichiamo Spinazzola.