Fiorentina | procura Figc apre indagine su Gudmundsson per frasi social contro Sampdoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Guai in vista per Albert. Il trequartista della, infatti, potrebbe pagare a caro prezzo, persino con una squalifica in campionato, il suo postlaprima del derby con il Genoa, squadra per la quale ha giocato fino allo scorso anno. L’islandese è ancora un cuore Grifone ma ha esagerato su Instagram, dove per irridere gli avversari blucerchiati ha pubblicato una foto con un cassonetto sul quale era scritto “Doria me**a” con una bomboletta spray. Come riporta il Corriere dello Sport, ladellaguidata da Giuseppe Chiné ha aperto un’con l’accusa di condotta leale e antisportiva (articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. L’attaccante viola, a questo punto, riceverà presto l’avvio di conclusione indagini e sarà deferito, a meno di un accordo sul patteggiamento.