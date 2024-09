È morto Andrea Ricci Sindaco per 17 anni | Una grande eredità che dovremo gestire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è un nastro nero, in piazza Garibaldi. Per diciassette– dal 1987 al 2004 – il civico numero uno, è stato casa sua.se n’è andato ieri a Ferrara, ma è sul territorio – ad Argenta, in particolare – che ha lasciato il segno. Era figlio della politica delle ideologie, che non rinunciava alle soluzioni pragmatiche laddove significassero bene per il territorio. Il tempo delle Frattocchie, del Partito Comunista prima, del Pds e dei Ds poi. Il cuore dibatteva a sinistra. "Ma era molto aperto al dialogo e collaborativo con tutti, anche con chi non la pensava come lui". E, dette da un democristiano come l’ex presidente della Provincia, Piergiorgio Dall’Acqua, queste parole hanno il peso specifico della storia. All’epoca c’erano gli accordi.