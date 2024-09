Chicago Med | Un altro medico lascia la serie nella stagione 10

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quando si è arrivati alla première diMed, sapevamo che sarebbe stata la fine di un’era: prima del ritorno della, infatti, si era diffusa la notizia che Dominic Rains avrebbeto ladopo cinque stagioni comes regular. Come promesso dallo showrunner Allen MacDonald, l’uscita di scena del dottor Marcel è stata gestita fuori campo all’inizio della première, quando abbiamo appreso che avevatoper trasferirsi a Boston. Per quanto possa essere stato deludente vedere il Dr. Marcel escluso dallanel modo in cui è stato fatto, sapevamo che la sua uscita di scena sarebbe stata imminente, quindi non è stata esattamente una sorpresa. Ciò che è stato sorprendente è che la sua uscita di scena non è stata l’unica che l’apertura dellaha comportato.