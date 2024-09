Calcio serie C | dopo la prima sconfitta in casa dell’Arezzo Gubbio Taurino non fa drammi | C’è personalità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)cinque giornate di imbattibilità ildi misterè caduto in campionato. Lo ha fatto ad Arezzo, uscendo sconfitto nel primo turno infrasettimanale del girone B diC. Nonostante il risultato non può soddisfarlo, il tecnico leccese vede il bicchiere mezzo pieno, estrapolando dal match diversi spunti positivi: "Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita con grandedi una squadra forte, tolti i primi dieci minuti siamo stati bene in partita e abbiamo avuto anche un buon controllo. Purtroppo oggi non siamo stati bravi e fortunati a portare gli episodi dalla nostra parte e a trovare il guizzo per pareggiarla, ai ragazzi comunque ho poco da rimproverare".