?? Fenerbahce-Saint-Gilloise il Pronostico | L’Europa League di Mourinho inizia sotto pressione ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo il disastroso derby contro il Galatasaray, ildi Josédebutta in Europaaffrontando il, squadra che ha concluso al secondo posto nell’ultima edizione della Jupilerbelga. Questa partita rappresenta un’occasione importante per risollevarsi dopo il pesante scivolone nel campionato turco. Una Sconfitta Pesante nel Derby Il derby perso dalcontro il Galatasaray, con tanto di provocazioni da parte dei rivali, ha lasciato un segno. Le critiche, nate dopo alcune dichiarazioni polemiche di, non hanno tardato a manifestarsi e l’ambiente gialloblu è scosso. Il Galatasaray sta già dominando la Super Lig, e si trova a +5 dai rivali cittadini, mentre ilfatica a trovare continuità.