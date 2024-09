WTA Pechino 2024 Martina Trevisan subito fuori in tre set contro Taylor Townsend

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024)viene eliminatadal WTA 1000 di. La tennista toscana non riesce a dare seguito a quanto fatto a Guadalajara; lotta ma non bastala statunitense, numero 52 delle classifiche mondiali, che si impone con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in poco più di due ore di gioco, confermando anche quanto visto agli scorsi US Open quando vinse in due set. La prima frazione è totalmente dominata dalla statunitense, che con il suo gioco muscolare riesce a prendere spesso il comando del gioco. Il servizio difa le bizze (tre doppi falli nel set) e nel secondo gioco arrivail break. L’azzurra non riesce ad impensierire la propria avversaria in risposta e, perdendo di nuovo la battuta nell’ottavo gioco, vede scorrere la prima frazione in trentasei minuti.