QN aumenta i lettori e rafforza la terza posizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) QN Quotidiano Nazionaleil numero complessivo dei suoilafra i quotidiani generalisti italiani, sia come lettura carta che come carta+replica. Lo certificano i dati Audicom-Sistema Audipress 2024/II, risultato dell’indagine ufficiale che monitora in maniera continuativa le abitudini di lettura e la fruizione delle principali testate italiane. Per questa pubblicazione sono state realizzate 27.766 interviste con il sistema misto CAPI Doppio Schermo/CAWI, lungo un calendario di rilevazione di 33 settimane complessive dall’11 settembre 2023 al 14 luglio 2024, su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 14 anni e oltre.