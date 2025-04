Inzaghi a Inter Tv | Bayern Monaco? Avremo delle difficoltà come le avranno anche loro

Inzaghi, l’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista del match contro il Bayern Monaco: le sue paroleSimone Inzaghi ha preso la parola anche ai microfoni di Inter TV e ha espresso il proprio pensiero in merito alla prossima sfida che attende la sua squadra. L’allenatore dell’Inter ha comunicato con tono sobrio e senza ricorrere a dichiarazioni eclatanti, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione in vista del difficile incontro che si disputerà domani contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.LE PAROLE DI SIMONE Inzaghi – «È un quarto di finale di Champions League, c’è grande attesa. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per arrivare fin qui a giocare determinate partite e di affrontare affrontare un avversario di assoluto valore ma cercheremo di fare una grande partita. Internews24.com - Inzaghi a Inter Tv: «Bayern Monaco? Avremo delle difficoltà come le avranno anche loro» Leggi su Internews24.com di Redazione, l’allenatore dell’ha parlato ai microfoni diTv in vista del match contro il: le sue paroleSimoneha preso la parolaai microfoni diTV e ha espresso il proprio pensiero in merito alla prossima sfida che attende la sua squadra. L’allenatore dell’ha comunicato con tono sobrio e senza ricorrere a dichiarazioni eclatanti, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione in vista del difficile incontro che si disputerà domani contro il. Di seguito le sue parole.LE PAROLE DI SIMONE– «È un quarto di finale di Champions League, c’è grande attesa. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per arrivare fin qui a giocare determinate partite e di affrontare affrontare un avversario di assoluto valore ma cercheremo di fare una grande partita.

