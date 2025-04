Napoli uccide il compagno della ex e poi si suicida

Napoli. Alla base del delitto, commesso da un uomo di 40 anni ai danni del 56enne attuale compagno della sua ex compagna, vi sarebbero motivi di natura passionale. Servizio di Federico Plotti

