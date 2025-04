Sololaroma.it - Ten Hag a Roma, Trevisani sentenzia: “Prenderlo sarebbe una follia”

uscita dall’Olimpico con un punto in più in classifica dopo l’1-1 maturato contro la Juventus, un risultato che provoca sentimenti contrastanti nella capitale. C’è chi vuole concentrarsi sugli aspetti positivi, quelli di una squadra che ha reagito allo svantaggio e che rimane incollata alla difficile lotta per un posto in Champions League, e chi invece sa che in casa contro una diretta concorrente, e con qualche punto da recuperare, serviva la vittoria. Nel derby del prossimo weekend si cercherà anche di sfatare il tabù big match, un problema che caratterizza i capitolini da anni, ma intanto a godersi la gara con i bianconeri c’era anche Erik ten Hag.Una visita a tutto tondo quella del tecnico olandese nel mondo giallorosso, vista anche la comparsata a Trigoria e la cena post partita insieme a Ranieri e Hummels, in un noto ristorante dei Parioli, ma è stata soprattutto la sua presenza allo stadio a far volare tifosi e giornalisti con la fantasia.