Mistermovie.it - Ade Assente in Percy Jackson 2? Il Ritorno Potrebbe Essere Già Pianificato!

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan di? Ti stai chiedendo che fine ha fatto Ade dopo la prima stagione? L'attore Jay Duplass, che ha interpretato il potente dio degli Inferi, ha rivelato alcune notizie sorprendenti sul suo futuro nella serie Disney+. Preparati, perché le sue dichiarazioniro cambiare le tue aspettative! Perché Ade Salta la Stagione 2?Duplass ha confermato che non riprenderà il ruolo di Ade nella seconda stagione di. Ma non disperare! Sembra che ci sia un "potenziale" per il suonella terza stagione. Questa assenza è in linea con la trama del secondo libro, Il Mare dei Mostri, in cui Ade non ha un ruolo centrale. La storia si concentra sulla ricerca del Vello d'Oro da parte die i suoi amici per salvare l'albero avvelenato di Talia e proteggere Campo Mezzosangue.