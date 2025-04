Oasport.it - LIVE Fognini-Cerundolo 0-6, 3-6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: argentino quasi perfetto, ligure out al primo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Tanti errori per l’azzurro che, come comprensibile, ha dato l’impressione di essere particolarmente contratto, specie in avvio gara.ha concesso pochissimo, dimostrandosi. Per l’sarà secondocontro Carlos Alcaraz.0-2 Sesto doppio fallo della partita divince ed accede al 2°.40-AD Rovescio in back in rete di: match point.40-40 Lungo scambio chiuso col rovescio in diagonale in rete dell’azzurro.AD-40 Non trova il campo col diritto.40-40 Lascia andare il braccio con il diritto velocissimo.40-AD Sventaglio di rovescio in rete disu risposta profonda e pesante di.40-40 Risposta profonda dicon successivo errore di Fabio.