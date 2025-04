Dazi | Trump non stiamo pensando a una pausa

Washington (Usa), 7 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “non stanno” a unariguardo al nuovo regime di. Lo ha detto Donald, ribadendo che Washington imporrà a Pechino ulterioridel 50% se la Cina entro domani a mezzogiorno non cancellerà idel 34% annunciati in risposta a quelli americani.

