Omicidio-suicidio per motivi passionali: Andrea Izzo uccide Milko Gargiulo e poi si suicida

(PRIMANOTIZIE) MARANO DI NAPOLI, 7 APRILE – Aveva 55 anni, la vittima dell’avvenuto questa mattina a Marano di Napoli. A sparare è stato, 40 anni, che dopo il delitto si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa in una zona isolata dei Camaldoli. Entrambi gli uomini erano incensurati e l’arma usata, una pistola regolarmente registrata, è ora oggetto di rilievi balistici da parte degli investigatori.(Facebook)Secondo le prime ricostruzioni,, residente a Marano, è stato inseguito in auto da, in sella a uno scooter T-Max, lungo un tragitto che dalla città di Napoli ha condotto fino a via Marano-Pianura, dove il killer ha aperto il fuoco, colpendo più volte il parabrezza della Bmw su cui viaggiava la vittima. L’si è consumato alle 8:30 del mattino, mentre era in corso l’ingresso degli alunni nella vicina scuola dell’infanzia “Papa Luciani”, generando il panico tra le famiglie presenti.