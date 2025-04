Primacampania.it - Minacce a giornalista, appello delle associazioni al Procuratore di Nola

CASALNUOVO DI NAPOLI – Leciviche e i comitati del napoletano chiedono giustizia per Gaetano Fioretti,del Corriere del Mezzogiorno, la cui auto fu vandalizzata lo scorso novembre nei pressi della sua abitazione a Casalnuovo. In una lettera indirizzata aldella Repubblica di, Marco Del Gaudio, le realtà associative – tra cui “Libera”, “Le mamme di Miriam”, “Federconsumatori”, “Spicco il volo” e “Volontari antiroghi di Acerra” – sollecitano piena luce sull’episodio, definendolo un “atto intimidatorio” legato al lavoro giornalistico del cronista, impegnato in inchieste su ecomafie, abusivismo e criminalità.“Ilè quello Stato in cui crediamo – si legge nella missiva – senza il quale saremmo costretti ad abbandonare questi territori, sempre più spesso violentati da una mentalità camorristica dilagante”.