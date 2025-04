Decreto Scuola idonei nelle graduatorie fino al 30% dei posti stop 4 anni in 1 alle paritarie formazione docenti contro le droghe Fondi per asili nido TESTO in Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale del 7 aprile, il Decreto legge (n.45) che introduce una serie di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Il Decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè da martedì 8 aprile).

