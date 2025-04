L' incidente sulla statale Canicattì-Naro è morto il motociclista 48enne gravemente ferito

È morto alla Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il quarantottenne Angelo Sanfilippo, residente a Naro, che, nel primissimo pomeriggio, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo la statale 410 dir, fra Naro e Canicattì. A scontrarsi sono state una Fiat Punto e la moto.

