Investito dal treno muore trentenne Enormi disagi sulla Venezia-Bologna

trentenne residente nella zona del Conselvano oggi 7 aprile è stato Investito da un treno in transito a cavallo tra le stazioni di Terme Euganee e Monselice. La tragedia ha mandato in tilt la linea ferroviaria Venezia-Bologna. I disagi alla circolazione sono cominciati attorno alle 10,30. Padovaoggi.it - Investito dal treno, muore trentenne. Enormi disagi sulla Venezia-Bologna Leggi su Padovaoggi.it Unresidente nella zona del Conselvano oggi 7 aprile è statoda unin transito a cavallo tra le stazioni di Terme Euganee e Monselice. La tragedia ha mandato in tilt la linea ferroviaria. Ialla circolazione sono cominciati attorno alle 10,30.

