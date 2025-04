Old | le differenze tra il fumetto e il film di M Night Shyamalan

Leggi su Cinefilos.it

Old: letra ile ildi M.Old (qui la recensione), ildi M., è tratto dalla graphic novel Sandcastle, di Oscar Lévy e Frederik Peeters. Ma mentre le due opere condividono la stessa premessa di base e alcuni punti della trama, ildisi spinge molto più in là nella spiegazione del mistero centrale e sceglie anche di dare ai suoi personaggi un finale più felice. Interpretato da Gael García Bernal, Vicky Kriepps e Alex Wolff, ilè ambientato su una spiaggia idilliaca che ha un effetto insidioso e infine letale su chiunque vi trascorra del tempo. Per ogni mezz’ora che passa, le persone sulla spiaggia invecchiano fisicamente di un anno, riducendo la loro durata di vita a un solo giorno.Con il tempo che scorre, le persone intrappolate sulla spiaggia devono trovare un modo per fuggire prima di morire di vecchiaia.