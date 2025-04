Ultimissime Juve LIVE | Conceicao criptico sui social dopo l’esclusione dell’Olimpico l’esito degli esami di Perin

JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 6 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 5 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 4 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 3 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 1 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 31 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025Infortunio Perin, l'esito degli esami del portiere bianconero dopo il fastidio muscolare: escluse lesioni! Le sue condizioni verso Juve LecceOre 20:10 – Infortunio Perin, l'esito degli esami del portiere in vista di Juve Lecce: tutti i dettagli sulle sue condizioniCalciomercato Juventus, il suo riscatto è congelato! Ci sono due variabili che determineranno l'operazione e non solo.

Juve, la frase criptica di Conceiçao dopo la panchina a Roma - Da quando è arrivato Tudor, il portoghese in prestito dal Porto ha giocato solo 25 minuti contro il Genoa, mentre non è entrato in campo contro i giallorossi ... (msn.com)

Francisco Conceiçao, lo sfogo social: «Un giorno sapranno...». Messaggio alla Juventus? - Il centrocampista portoghese a Roma è rimasto in panchina. Finora con Tudor ha giocato solo 24' e teme di non essere riscattato dal Porto. Su Instagram pubblica la foto dopo il gol all'Inter e avvisa: ... (corriere.it)

Conceicao Juve, le trattative per l’acquisto del numero 7 bianconero sono ferme! Ecco come stanno le cose allo stato attuale - Conceicao Juve, le negoziazioni per l’acquisto del portoghese sono ferme! Ecco come stanno le cose Giungono novità sul calciomercato Juve. Su X Giovanni Albanese traccia la situazione che riguarda le ... (juventusnews24.com)