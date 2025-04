Lanotiziagiornale.it - Mantovano all’assalto dei giudici: “Establishment che disapplica le leggi”

Un attacco aperto e violentissimo del governo alla magistratura, “rea” dire le norme, disattendendole, al fine di bloccare l’azione della politica, l’unica legittimata (nella sua ottica) a decidere, perché forte dell’investitura popolare. A portarlo ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo– braccio destro di Giorgia Meloni –, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense.“Parallela alla creazione della norma per via giurisprudenziale è la tendenza delle corti a negare spazi regolativi al legislatore. Parallela, e non contrapposta, perché esprime il medesimo percorso di erosione degli spazi di diretta espressione della sovranità popolare”, ha attaccato.“Lesistematicamentete”Per il sottosegretario, un esempio di “sistematicamentete” sarebbe quello delle norme “in materia di immigrazione: non le si impugna neanche più davanti alla Corte costituzionale, semplicemente vengono disattese, dopo averne annunciato e rivendicato lazione in convegni e in scritti”.