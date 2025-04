Ilgiorno.it - Morto Alberto Armando Candela, presidente onorario di Fila: le sue matite un simbolo del Made in Italy

Milano – Il Cavaliere del Lavorodi- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, azienda celebre a livello internazionale per la produzione dida disegno, èdomenica 6 aprile a Milano all'età di 86 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai figli Simona e Massimo. La storia Nato a Milano il 27 marzo 1939, laureato in economia e commercio all'Università Cattolica, la vicenda imprenditoriale dirispecchia la storia di una famiglia che fin dagli anni '50 ha rivolto tutte le energie e grande passione per la propria azienda. L'avventura della famigliainizia nel 1956 quando un gruppo di dipendenti capitanati da Renatorileva l'azienda nata nel 1920 a Firenze e inizia a trasformarla in una realtà produttiva solida a livello nazionale, un impegno che passa attraverso un'intraprendente e pionieristica strategia di crescita basata sull'innovazione di tecnologie, prodotti, strumenti, e che porta progressivamentealla conquista di posizioni leader sul mercato.