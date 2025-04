Dailymilan.it - Calciomercato Milan: da Kean ad Adli, i nomi per l’estate

Leggi su Dailymilan.it

, tutte le possibili opzioni per rinnovare la rosaMoisesta vivendo una delle stagioni più straordinarie della sua carriera calcistica, con una serie di prestazioni che lo stanno mettendo sotto i riflettori. Il centravanti della Fiorentina ha segnato ancora una volta, raggiungendo il totale di 17 gol in campionato e 22 in stagione, se si considerano anche le competizioni internazionali. A questi vanno aggiunti i tre gol segnati con la Nazionale, portando il totale a 25 reti.Insomma, un record da applauso per l’attaccante della Nazionale.Si tratta di numeri che contrastano fortemente con l’annata precedente, quando, con la maglia della Juventus, non riuscì a trovare la via del gol nemmeno una volta. Questo drastico cambiamento di rendimento è dovuto anche al nuovo ambiente a Firenze, che ha potuto esprimersi al meglio, raggiungendo finalmente il suo potenziale.