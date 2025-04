Aviaria primo caso umano in Messico | bimba di 3 anni in gravi condizioni

Messico ha rilevato il suo primo caso umano di influenza Aviaria H5N1. L'infezione è stata confermata nei giorni scorsi in una bambina di tre anni che vive nello stato settentrionale di Durango ed è ricoverata in gravi condizioni, secondo quanto ha riferito venerdì scorso il ministero della Salute. "Finora non ci sono .

