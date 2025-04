Tajani | Obiettivo è zero dazi con Usa per evitare guerra commerciale

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2025 "C'è voglia di dialogo e confronto, evitando la guerra dei dazi, la decisione è scongelare la lista ferma dal 2018 di prodotti americani, noi abbiamo chiesto di non mettere prodotti come il whisky e il vino altrimenti ci diamo la zappa sui piedi. Ho chiesto di posporre la data dal 15 al 30 per motivi burocratici, il messaggio è favorire la trattativa, l'Obiettivo è dazi 0 e un grande mercato di libero scambio fra Europa e Usa" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'evento Universtià è futuro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

