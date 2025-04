Oasport.it - Lorenzo Musetti dopo lo spavento: “Non ho espresso il mio miglior tennis, ho fatto troppa fatica col dritto”

Esordio davvero complicato, ma vittorioso, pernel torneo Masters 1000 di Monte Carlo. Sulla terra rossa del Principato, infatti, ilta toscano hato ben più del previsto per avere la meglio del cinese Yunchaokete Bu. Il punteggio (46 75 63) lo conferma ampiamente, come la durata della partita che è stata di 2 ore e 40 minuti., che nel prossimo turno se la dovrà vedere contro il temibile ceco Jiri Lehecka, conferma di non aver messo in campo il suonella partita contro Bu: “Non hoil mio. Oggi facevo veramentespecialmente con il, credo si sia sentito anche in campo, che mi lamentavo che non riuscivo a far girare tanto la palla come avrei dovuto e come volevo. Senza dubbio è stata una cosa che mi ha infastidito.