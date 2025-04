Peacemaker 2 | il promo della serie con John Cena mostra Christopher Smith in versione eroica

Peacemaker dovranno attendere fino ad agosto per vedere la stagione 2 e un nuovo promo condiviso da James Gunn regala qualche anticipazione. Il 21 agosto arriverà sugli schermi americani di Max la stagione 2 della serie Peacemaker e James Gunn ha condiviso online un nuovo teaser dedicato al protagonista interpretato da John Cena. Il breve video mostra Christopher Smith circondato dal caos, mentre salta dal tetto di un edificio e nel momento in cui gli viene detto che ora è un supereroe. L'update del regista Condividendo il video sui propri profili social, James Gunn ha scritto online che sta contando i giorni che ci dividono dal ritorno della serie Peacemaker. Il regista ha inoltre svelato di aver concluso il lavoro sul primo .

