Dazi Trump task force con Meloni | No a guerra commerciale

Dazi di Donald Trump preoccupano ancora. L'incontro a Palazzo Chigi inizia praticamente in contemporanea con la notizia del nuovo crollo di Piazza Affari. Mentre la Borsa di Milano chiude con un ribasso del 5,18%, Giorgia Meloni riunisce nella sede del governo la 'task force' varata per affrontare l'impatto delle tariffe imposte dall'amministrazione americana all'Unione europea. Al termine, dopo circa un'ora e mezza, mentre a Bruxelles vengono stabilite le prime contromisure in vigore dal 15 aprile, viene ribadita la linea: "Una 'guerra commerciale' non avvantaggerebbe nessuno, né l'Unione Europea né gli Stati Uniti. È emersa la necessità di affrontare il tema con determinazione e pragmatismo, perché ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori di quelli strettamente connessi con i Dazi", riferisce Palazzo Chigi, aggiungendo che "si è discusso, inoltre, degli strumenti necessari per sostenere le imprese, intervenendo sulle regole ideologiche e poco condivisibili del Green Deal e sulla necessità di semplificare il quadro normativo".

