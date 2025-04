Lotta Europei Bratislava | Terranova Realbuto e Masotti fermati al primo turno

Bratislava, in Slovacchia, si sono aperte le danze dei Campionati Europei Senior di Lotta. La rassegna continentale, in scena fino a domenica 13 aprile, è cominciata con le prime categorie dello stile libero. L'Italia ha schierato tre atleti: Rocco Terranova nei 57 kg, Colin Realbuto nei 65 kg e Jacopo Masotti nei 79 kg. Il trio azzurro ha però trovato poca fortuna, venendo eliminato al primo turno. Terranova si arrende al georgiano Roberti Dingashvili, che ha la meglio per 11-1. Realbuto viene fermato negli ottavi di finale da Nico Megerle dalla Germania, che trova il successo per 5-3. Masotti, invece, viene battuto dallo spagnolo Mohammad Aliasghar Mottaghinia, che domina l'incontro e trionfa 10-0. I Campionati Europei di Lotta continueranno domani con lo stile libero. L'Italia vedrà sulle materassine due atleti: Simone Piroddu e Benjamin Honis.

