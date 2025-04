Spazionapoli.it - LIVE Bologna-Napoli 0-1, il super gol di Anguissa decide il primo tempo

La trentunesima giornata di Serie A si chiude conal Dall’Ara: le formazioni ufficiali e iltestuale della gara di campionato21:36 – Termina la prima frazione di gioco, con ilin vantaggio. Partita divertente, buoni ritmi al Dall’Ara.in stato di grazia, ma anche Lukaku sta disputando una buonissima gara. Da segnalare l’infortunio di Skorupski, che ha costretto Italiano alcambio dopo 25 minuti45+3 – Ultima opportunità delsui piedi di Aebischer, che calcia a lato45+1 – Corner per il45? – Concessi 3 minuti di recupero41? – Che chance per il! Spizzata di Lukaku per Neres, che lancia a rete Politano. L’esterno destro si fa stregare da Ravaglia, bravissimo a distendersi e chiudere lo specchio39? – Solito gioco di sponda di Lukaku, che sta smistando tanti palloni sugli esterni33? – Che parata di Ravaglia! Bella occasione per McTominay, che angola il suo destro rasoterra, ma il portiere arriva sul pallone e mette in corner31? – Cross basso di Neres per McTominay a rimorchio, da posizione un po’ defilata: la conclusione dello scozzese termina alta29? – Leggerezza di Lobotka a centrocampo, brividi per i tifosi azzurri.