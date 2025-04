Juventusnews24.com - Mercato Juve, si pensa alla difesa del futuro! Due classe 2009 dalla Svezia nel mirino dei bianconeri: le ultimissime

di Nicolò Corradino, inodel: tutti gli ultimissimi aggiornamenti sui due calciatori in provaPeriodi di prova in casa: nelle ultime settimane sono stati tanti i calciatori che hanno potuto vedere Vinovo da vicino. Tra questi c’è Egbedi, difensoredell’IK Sirius Akademi: un profilo molto interessante in quanto un centrale moderno con una grande progressione pal piede.Secondo quanto appreso dantusnews24, sul calciatore ci sarebbe concorrenza da club di tutta Europa. Una situazione che bisognerà monitorare con attenzione anche perché c’è il nome di Pasagic, difensore del Malmo venuto in prova, che piace altrettanto ai.Leggi suntusnews24.com