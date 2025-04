Dazi come la bomba atomica | Caracciolo-choc

"Strategia o follia?": Lilli Gruber lo ha chiesto al suo ospite, Lucio, a Otto e mezzo su La7, parlando della recente decisione del presidente americano Donald Trump sui. Una decisione che ha mandato nel panico i mercati mondiali. Secondo il direttore della rivista di geopolitica Limes, si tratta di un "ragionamento analogo a quello di Truman quando lanciò lasul Giappone. Questa è unafinanziaria sulla Cina".ha spiegato cosa ci sarebbe dietro la mossa del tycoon: "Trump pensa che l'America sia messa molto male, e su questo ha ragione, ma si comportase fosse il padrone del mondo". Il problema sono le conseguenze che tutta questa operazione sta producendo: "Quello che sta succedendo in Asia - ha spiegato l'esperto - è fondamentale: Cina, Giappone e Corea del sud si stanno avvicinando per paura che gli Usa facciano saltare tutte le regole del gioco".

